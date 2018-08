„Seto kunigriik ei ole mäng, see on päris elu,“ ütleb setode vastne ülemsootska, Hõrna Aare. „Setod on mööda ilma laiali pillutatud, kuningriik on kõigi nende hingekodu, mis kord aastas ka reaalselt teoks saab. Loomulikult on selles mängu ja lusti. Aga tegijatele on see ennekõike rahva ühteliitmise ja ühtehoidmise asi.“