Alkoholijoobes juhtimise kõrval on üha enam rääkima hakatud nutijoobest tingitud ohtudest, kuid nutijoobest ei pea võõrutama üksnes autojuhte, vaid ka jalgrattureid ja jalakäijaid. Mobiiltelefoni kasutamine autoroolis on peaaegu sama ohtlik, kui alkoholijoobes sõiduki juhtimine. Sel aastal on tõenäoliselt roolis telefoniga tegelemise tõttu hukkunud liikluses juba neli ja viga saanud kaks inimest, näitavad politsei- ja piirivalveameti andmed. Võrdluseks – purjus juhi süül on tänavu liikluses elu kaotanud viis inimest. Liikluskindlustuse Fondi juhi Mart Jesse sõnul on praegu üsna tavapärane, et teel vänderdava auto roolis ei näe me enam mitte alkoholi-, vaid nutijoobes inimesi. Võrreldes mõne aasta taguse ajaga, mil telefoni kasutati üksnes rääkimiseks, on olukord tänaseks veelgi ohtlikumaks muutunud, sest liikleja tähelepanu tõmbavad endale sagedamini hoopis tekstisõnumid ja sotsiaalmeedia.

Ülekäigurajal nina telefonis

Kuid mobiiltelefoni kasutamine liiklemise ajal on ohtlik ka jalakäijate ja jalgratturite puhul. Linnapildis on sageli näha teed ületavaid jalakäijaid, kes telefonist pilku oluliselt tõstmata sammud ülekäigurajale seavad, korralikult veendumata, kas autojuht on neid märganud. Maanteeameti uuringu kohaselt on 85% autojuhtide sõnul mobiiltelefoni kasutav jalakäija neile teele ohtlikult ette astunud. Jalgratturite jaoks on telefoni käeshoidmine sõidu ajal lausa seaduserikkumine. Liiklusseaduse paragrahv 32 punkt 2 näeb ette, et jalgrattur ei tohi sõita juhtrauast kahe käega kinni hoidmata, välja arvatud käega hoiatusmärguandmise ajal. Liigeldes rattateedel ja terviseradadel võib tekkida petlik turvalisuse tunne, mis ajendab rattureid mobiilseadmeid kasutama. Kahtlemata on liiklus üks neist valdkondadest, kus meie sajaprotsendiline tähelepanu ja keskendumine on äärmiselt vajalik, et turvaliselt ühest punktist teise jõuaksid kõik osapooled. Seega on oluline mobiiltelefoni kasutamiseks auto või jalgratas ohutus kohas peatada ja sõitu jätkata alles siis, kui kõik toimingud nutiseadmega tehtud. Kõrvaklappidest kurdistatud Üks mobiiltelefonidest lähtuv oht on ka kõrvaklappide kaudu muusika või raadiosaadete kuulamine. Kõrvaklappide kasutamine jalgrattasõidu ajal ei ole keelatud, aga kuna väga suur osa liikluses toimuvast jõuab meieni kuulmismeele kaudu, tasub liiklusesse minnes klappide kasutamine hoolega läbi mõelda. Ennekõike tihedas liikluskeerises võiks vältida kõrvaklappide kasutust, et tagada ka kuulmismeele vastuvõtlikkus meid ümbritsevale informatsioonile. Kui kõrvaklappe siiski kasutada, tuleb liiklejal olla eriti tähelepanelik, hoida silmad avatud ja veenduda kõikide manöövrite ohutuses nägemismeelt kasutades. Kuulates jalakäija, tervisesportlase või jalgratturina kõrvaklappidest muusikat, on suur tõenäosus mitte tähele panna autosignaali, rattakella või ka alarmsõiduki märguandeid. Hoiatussignaale mitte kuuldes võivad kõik liiklejad, kaasa arvatud tervisesportlased kõndida või sõita ette teistele liiklejatele ning põhjustada ohtliku olukorra.