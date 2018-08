Läti Mazsalaca maakonna metsatulekahju kustutustööd on lõppenud ja Eesti päästjad tulid eile õhtul koju.

Täna toodi tagasi naabrite juurde jäänud roomiksõiduk, voolikud ja voolikukonteiner. Mazsalaca maakonna metsatulekahju pindala ei suurenenud ja see jäi 230 hektari piiresse.

1. augustil esitas Läti Riiklik Tuletõrje- ja Päästeteenistus ametliku abipalve, millega taotles Eestilt abi Mazsalaca maakonnas süttinud metsatulekahju peatamiseks. Tulekahju levis Eesti piiri suunas, ohustades Pärnumaa Sookuninga looduskaitseala. Abipalve vastuseks saadeti Lätti Päästeameti maastikuläbimise võimekusega tehnika, voolikukonteiner ning päästjad, kes töötasid seal kuni 4. augusti õhtuni. Tulekahju levik õnnetus kiiresti peatada. Põlenguala jäi 230 hektari piiresse ja Eesti piirist kahe poole kilomeetri kaugusele. Täna toodi tagasi naabrite juurde jäänud roomiksõiduk, voolikud ja voolikukonteiner.

Päästeamet tuletab meelde, et pikka aega kestnud kõrgete temperatuuride ja kuiva ilma tõttu kehtestati Eestis 28. juulil suure tuleohuga aeg, mil looduses on keelatud lõkke tegemine ja grillseadme või muu taolise kasutamine, millest lendavad sädemed võiks metsatulekahju süüdata. Samal põhjusel on keelatud suitsetamine või muu lahtise tule kasutamine.