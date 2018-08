17aastane Maria Tähe räägib, et on muusika keskel üles kasvanud: trompetimängijast isa võttis tütre tihti endaga orkestriproovidesse kaasa ja sealt saigi alguse armastus muusika vastu.

Neiu leiab, et üksikartistina on oluliselt lihtsam tegutseda. "Olen harjunud üksi laulma ja mängima. Mingil määral on küll see, et ei ole tuge ja turvalisust, aga samas pean sõltuma ainult endast. Ma ei pea muretsema selle pärast, et keegi alt veab."

Noortebändi kohta kuulis Maria eelmisel aastal endistelt ja praegustelt koolikaaslastelt, kes konkursist tol korral osa võtsid. "Kui sellel aastal hõigati konkursi demovoor välja, siis esimene mõte oli see, et ei hakka üldse üritama. "Miskipärast olin otsustanud, et mul ei ole mõtet proovida," räägib Maria. "Aga siis ühel õhtul täiesti impulsiivselt otsustasin siiski osaleda. Küsisin endalt küsimuse, mis on kõige hullem, mis juhtuda saab?"

Edasipääs tuli Mariale suure üllatusena. "Ma olin samal ajal tunnis, kui sõbranna mulle sellest teatas."

Muusikaline eeskuju on trompetimängijast isa

Maria suureks eeskujuks on trompetimängijast isa. "Ta on mind hästi palju tagant tõuganud, et ma ise muusikat teeksin."

Teiseks suureks iidoliks on noorel muusikul laulja ja laulukirjutaja Marten Kuningas, kelle stiil ning loomingu sisu Mariat sümpatiseerivad. "Tema helikeel eristub. Mõned muusikud üritavad olla nagu kõik teised, et saada endale rohkem fänne. Aga Marten üritab olla täiesti oma moodi ja teha sellist muusikat, mida ta täiesti ise teha soovib."

Mariat inspireerib ansambli Miljardite juhtfiguuri puhul see, et Kuningas on jäänud iseendaks ja tänu sellele ehk ka nii kaugele jõudnud. "Minu jaoks ei ole kunagi olnud muusika tegemise ajendiks teistele meeldimine. Kui on olnud hetki, kus ma allun teiste survele või teen nii nagu ise tahan, siis selles suhtes olen ma üpris põikpäine," tunnistab Tähe.

Lavanärv on võõras.

"Ma ei mäleta seda nii hästi, aga vanemad on rääkinud, kuidas käisin esimest korda nuppakordioniga konkursil ja mul läks kohe sassi." Selle asemel, et paanikasse sattuda, oli Maria naernud, pannud pilli kokku ja alustanud uuesti. Kui päriselus võib Maria teinekord teatud hetkedel närvi minna, siis laval tunneb ta end kui kala vees. "Kui ma kord juba laval olen, siis närv kaob ära."

Kuigi lavanärv on noore muusiku jaoks võõras, tunnistab Maria, et enesekriitika osas on ta meister. "Eriti muusika ja oma laulmise suhtes. Koolis ei julgenud ma tegelikult üldse laulda. See, et nüüd seda inimeste ees teen, on tegelikult minu jaoks väga suur samm. Aga olen lihtsalt end meelestanud nii, et isegi kui midagi sassi läheb, siis võtan seda kergusega, keegi ei pane seda siis tähele.

Pärast 9 aastat õpinguid Tallinna muusikakeskkoolis läks Maria Gustav Adolfi gümnaasiumisse, kus ta sügisest astub 11. klassi.

Peale kuulsuse ja au ootab Noortebändi võitjat reis Groningeni mainekale muusikafestivalile Eurosonic, kus on võimalus kohtuda muusikamaailma tipptegijatega. Eesti artistidest on eelnevatel aastatel festivalil üles astunud Kerli, Trad.Attack! ja Ewert and the Two Dragons.

Võitja saab salvestada ja välja anda minialbumi. Auhinnapaketi koguväärtus on 3500 eurot ning see antakse välja koos Noortebändi peasponsori Kinemaga.

Poolfinaalid toimuvad 4., 5. ja 6. oktoobril Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Konkursi suurejooneline finaal on 9. novembril. Poolfinalistid valiti välja demovoorust edasipääsenute ning piirkondlikel konkurssidel osalejate vahel. Sel aastal laekus demovooru 47 kandideerimistaotlust, kust valiti välja 15 parimat.