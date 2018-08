Tallinna ringteel sai liiklusõnnetuses vigastada viis inimest. Neist ühe seisund on raske.

Kella 19 ajal juhtus liiklusõnnetus Tallinn-Tartu-Võru maanteel Kurna külas Jüri viadukti juures, kus Tallinna ringteel liikunud väikebuss Toyota Hilux sõitis teelt välja ja rullus üle katuse. Haiglasse viidi tervisekontrolliks kokku viis sõidukis viibinud inimest: sõidukit juhtinud 58aastane mees ja kaasreisijad, 28aastane mees, 39aastane naine, 55aastane naine ja 14aastane noormees. 28aastase mehe seisund on raske.

Põhja prefektuuri operatiivjuhi Urmet Tambre sõnul on selgitamisel, miks sõiduk teelt välja sõitis, kuid oma rolli võis mängida juhi väsimus või tähelepanematus. „Väiksemaid juhtimisvigu saab korrigeerida õige kiirusevalikuga – mida suuremad on kiirused, seda suuremad on õnnetuse korral vigastused. Liiga suur sõidukiirus võib saada saatuslikuks nii linnas kui maanteel,“ rõhutas Tambre.