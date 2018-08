Laulja Elina Born on leidnud kanepipõllu ning jagab seda rõõmu ka enda fännidele Instagramis.

Kui keegi peaks nüüd näpuga vibutama, siis selgituseks olgu öeldud, et tegemist on tööstusliku kanepiga ehk ehk inglise keeles hemp on kanepitaim, mis sisaldab pisut üle 0% THC-d. Vaatamata selle taime tuhandetele kasutusvõimalusele on selle kasvatamine paljudes maailma piirkondades keelatud, ja seda ettekäändel, et tööstusliku kanepi põllu sisse on lihtne ära peita psühhotroopsete omadustega kanepitaimi.

Eestis on lubatud kasvatada põllul selliseid tööstusliku kanepi sorte, mis on kantud Euroopa Liidu sordiraamatusse.