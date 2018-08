Ärijuht ja endine Eesti Panga nõukogu esimees Jaan Männik teatas pühapäeval, et kandideerib 2019. aasta valimistel Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) nimekirjas Riigikokku.



Männik ütles EKRE suvepäevadel peetud kõnes, et on maailmavaatelt rahvuskonservatiiv. "Eestis ei ole peale EKRE

ühtegi teist erakonda, kes ajaks rahvuskonservatiivset poliitikat," lisas ta.



1945. aasta sündinud Männik on töötanud Torontos Anglo Traders Ltd-s

planeerimisspetsialistina 1972–1973, Alfa-Laval AB-s 1973, Rootsi

energiaametis hankespetsialistina 1974–1975, KMW-s insenerina 1975–1978,

Alfa-Laval AB-s 1978–1986, Rootsi Kaitsejõudude Instituudis

juhtivkonsultandina 1986–1989 ning Telia AB Stockholmi piirkonna

investeeringute järelevalves 1989–1991.



Ta osales Eesti valitsuse ja Telia vahel ASi Eesti Telefon moodustamise

läbirääkimistel 1991–1992 ja on töötas ASi Eesti Telefon Tallinna

piirkonna direktorina 1993–1995, ASi Eesti Telefon juhatuse esimehena

1997–2000 ning ASi Eesti Telekom juhatuse esimehena 2000–2007.



Aastatel 2008 kuni 2013 oli Männik Eesti Panga nõukogu esimees. Ta on

olnud ka Eesti Arengufondi ning Estonian Airi nõukogu liige.



Jaan Männikut on tunnustatud Valgetähe IV klassi teenetemärgiga (2008)

ja maksumaksja sõbra tiitliga (2012).

Männik on varasemalt kuulunud ka IRLi ridadesse.