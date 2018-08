Uudis Hollywoodi superpaari lahkuminekust tuli avalikuks kuu aega pärast nende ühiselt veedetud puhkust Kreekas. "Tol hetkel ei olnud paradiisi kohal pilvi veel näha. Hayden ei kandnud küll kihlasõrmust, aga kehakeele järgi võis aru saada, et näitlejatar ning Venemaa poksilegend on heades suhetes," rääkis allikas.

Hayden ja Vladimiri 9 aastat kestnud kooselust sündis 2014 aasta detsembris tütar Kaya, kes anonüümse allika sõnul on enamus aega koos isaga Euroopas ja Floridas. "Nad veedavad aega ka kolmekesi, koos Haydeniga. Vanemate omavaheline läbisaamine on sõbralik," rääkis allikas E!News´ile.

"Me ei taha abiellumisega tormata," on Hayden jaganud Briti ajakirjale Cosmopolitan. "Me soovime, et see päev oleks lõbus ja stressivaba. Olen alati mõelnud abielu peale."