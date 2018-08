Mis toimub? "Rändlusteenus kohati ei tööta," vastas Käis. "Kui olete välismaal ja ei saa võrguga ühendust, siis teadke, et probleem ei ole teie SIM-kaardis ega telefonis, vaid võrgus." Ta lisas, et probleem ei puuduta Eestis viibivaid kliente.

Võrguprobleemi allikaks tema sõnul Tele2 partner, kelle teenuste kaudu tagatakse välismaa operaatorite võrkudega ühendumine. "Partneriks on Šveitsi ettevõte Comfone, kes on üks maailma suurimaid – ja kuni antud hetkeni usaldusväärsemaid – tegijaid oma valdkonnas. Probleem esineb nende süsteemides, mis tagavad meie klientidele välismaal teiste operaatorite võrkudega ühendumise," ütles Käis.



Millal probleem lahendatud saab, ei oska ettevõtte kõneisik täie kindlusega veel öelda. "Me teame, et probleemi lahendamisega tegeletakse palavikuliselt. Ööl vastu laupäeva õnnestus süsteeme uuendada, kuid see ei taganud probleemi lõpliku lahenemist."