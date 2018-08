Reede õhtul kella 22.45 ajal sai politsei teate, et Lasnamäel Raadiku tänaval on tulistatud inimest õhkrelvast. Kohale jõudnud korrakaitsjate tööd tuli segama mees, kes ähvardais neid mängurelvaga.

Politsei pressiesindaja Marie Aava kirjeldas, et sündmuskohale reageerinud politseipatrull asus maja ja selle ümbrust kontrollima. "Meedikud viisid haiglasse tervisekontrolli 47aastase mehe. Hetkel on laskja isik välja selgitamisel," lisas ta.



"Samal ajal pidasid politseinikud sündmuskohal kinni 25aastase mehe, kes segas politseinike tööd ja ähvardas üks hetk politseinikke relvataolise esemega. Mees peeti kinni, tema käes olnud relv osutus mängurelvaks. Juhtunu asjaolud on selgitamisel," sõnas Aava.