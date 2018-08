Astroloog Maria Angel ennustab kosmilisi taevakehi vaadeldes, milline saab olema uus päev. Vaata, mida tähed sulle lubavad! Jäär

21. märts – 19. aprill Sul on tugev tahtmine tegutseda. Tundub, et kaaslased, kelle mõtlemis- ja tegutsemistempo on aeglasem, võivad sind tõsiselt närvi ajada.



Sõnn

20. aprill – 20. mai



Nädalavahetus tõotab tulla meeldiv ja romantiline. See on sobiv aeg väljasõiduks koos kallimaga. Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Sa oled meeldiv suhtleja, ent sul on praegu kalduvus anda kergekäeliselt lubadusi, mis hetk hiljem ununevad. Need inimesed aga, kellele sa midagi lubanud oled, peavad su sõnu veel kaua meeles.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Rahutu päev, mil võid tunda sisemist ebakindlust ja püsimatust, mille põhjustest sa õieti aru ei saa. Need võivad peituda üsna kauges minevikus.

Lõvi

23. juuli – 22. august

On palju kasu teadmistest ja oskustest, mis sinul on olemas, ent su kaaslastel

puuduvad. Võimalik, et tänu sinu tarkusele õnnestub lahendada kriitiline olukord.

Neitsi

23. august – 22. september

Küllap on tähelepanu rahaasjadel, mille korraldamiseks on esmatähtis valida õiged, usaldusväärsed nõuandjad. On mõningane oht, et keegi annab soovitusi, mis asjad nurja ajavad.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Võib tekkida olukordi, kus pead oma tõekspidamisi tuliselt kaitsma või siis tunned, et keegi üritab su tegevusvabadust piirata. Liiga teha sa endale ei lase, astud oma õiguste kaitseks julgelt välja.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Uute ettevõtmiste alustamine ei taha edeneda, ka ei ole sul praegu suuremat

tahtmist midagi õppida. Tunned end paremini, kui saad tegeleda teemadega,

mida juba niigi väga hästi tunned.

Ambur

22. november – 21. detsember

Tõenäoliselt oled puhkuse lainel, tegeled hobidega ja naudid lõbusaid üritusi toredate inimeste seltsis, kus juhtub mõndagi põnevat.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Suunad suveajast hoolimata oma energia karjääri edendamisse. Sind võib vallata rahutus, tunne, et praegusel positsioonil toimub paigalseis.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

On hea aeg enesetäienduseks, uute oskuste omandamine käib kiiresti. Ajajärk

sobib ka reisimiseks, juhul kui ootad reisilt mitte rahulikku rannal peesitamist vaid peadpööritavaid seiklusi.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

On raske, kui tuleb puudutada ühisvara teemat – sinul ja su partneril ei pruugi asjast sama arusaam olla. Kuigi olukord võib sind ärritada, hoidu endast välja minemast ja hoia suhtlemises viisakat joont. Sünnipäevalapsele