Reformierakonna Tallinna piirkonna esimehe Kristen Michali (pildil) kinnnitusel on Tallinna Linnatranspordi juht Deniss Boroditš ilmses pantvangistaatuses ja huvidekonfliktis - alludes abilinnapeale ja seitsmele keskerakondlasest nõukogu liikmele,ei saa ta täita oma rolli volikogu opositsiooni liikmena, kes teeb järelvalvet linnavõimu üle.

"Reformierakond sai Tallinnas tugeva mandaadi senist halba juhtimist paremaks muuta, mitte käituda samamoodi," selgitas Kristen Michal, kelle sõnul ilmneb Keskerakonna juhituna ja nende liikmetega seotuna pidevalt uusi korruptsioonijuhtumeid, mida ühendab süsteemne läbipõimumine - omad ei kontrolli omade tegevust. "Näiteks Linnatranspordi ASis, kus üleval suur vargusekahtlus, oli sel ajal nõukogu esimees Taavi Aas, saades selle eest kõrget tasu. Ja juhatuse esimees Enno Tamm, kes keskfraktsiooni volinik." Michali sõnul on Tallinnas see probleem eriti terav ainuvõimu tõttu ja oodatakse, et Boroditš seda rollidekonflikti ning probleemi tajuks. "Kui mitte ja ta otsustab käituda nagu need, kes Keskerakonnas kehva eeskuju annavad, siis käitume temaga samamoodi, nagu oleme kriitilised nende suhtes."

Deniss Boroditši hinnangul võib Michali surve tema lahkumiseks volikogust olla põhiseadusevastane. Ühtlasi viitas Boroditš võimalusele, et võib ise lahkuda Reformierakonnast, kuid ühegi teise parteiga ta sel juhul liituda ei plaani, märgib ERR.