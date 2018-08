Eestis on kiirabi või erakorralise meditsiiniosakonnas abi vajanud üle saja inimese, kes olid allergilised herilase või mesilasenõelamisele.

Juulis oli Tallinnas selliseid inimesi üle 90. Mõnel päeval on väljakutseid olnud 6- 10 ringis. Osade inimeste seisund pole olnud raske ja nad on saanud ravi kohapeal, kuid osa on tulnud ka haiglasse viia. Näiteks on Tallinna kiirabi peaarsti Raul Adlase sõnul Maardus juhtum, kus 33aastasel mehel tekkis raske allergiline reaktsioon vaablase nõelamisele, ta vajas rohket tegutsemist kohapeal ning viidi haiglasseIda-Viru keskhaiglas on juulis olnud 45 juhtumit, kus abi on vajatud mesilaste/herilaste nõelamiste tõttu.