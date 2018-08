Tõnu Aav on Kanadast koduteel, kui ta Helsingis Tallinna väljuvale lennukile astub. Salongis ulatab stjuardess talle lehed, sealhulgas Eesti Ekspressi 2000. aasta 24. augusti numbri, mille kaanelt vaatab vastu pealkiri: „Mati Klooreni surm ei olnud õnnetus“. Aav ei usu oma silmi. Kursusekaaslane esimesest lennust ja kolleeg Draamateatrist on surnud? Pole võimalik! Aav küsib stjuardessi käest, mida see pealkiri peaks tähendama, ja saab vastuseks, et kahjuks on see tõsi. Sel nädalal võinuks Mati Klooren tähistada 80. sünnipäeva.