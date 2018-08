Toatüdruk: "Härra, ukse taga on keegi kerjus, kes ütles, et on nälga suremas."

Peremees: "Andke talle siis tükk leiba."

Toatüdruk: "Ta väidab, et on pärit heast perekonnast ja on ka paremaid päevi näinud."

Peremees: "Sel juhul andke talle ka salvrätik."