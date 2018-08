Peo kunstiline juht, dirigent Hirvo Surva rääkis kontserdi järel "Aktuaalsele kaamerale", et lauljatel on kogu nädal möödunud töötubades eesti keelt õppides, vahendas ERRi uudisteportaal.

"51 riiki on esindatud, aga väga hea meelega kõik õppisid seda," lisas Surva.

Dirigent tõdes, et lauljatel on keelt ka kergem omastada. "Eesti keel on ka väga vokaalne, seda on väga hea laulda," märkis ta.