Veel reedel, viis päeva pärast rünnakut, tuleb pidžaamapükstes Andres Langemetsal ajakirjanikuga kohtuda Põlva haigla territooriumil asuval pargipingil. Pensionieas luuletajast publitsist ja toimetaja näeb välja nagu sõjaveteran – tema mõlemad puretud käed on sidemes ning peni hammaste vahel murdunud sõrm on lausa kipsis. Ometi ütleb literaat, et tema isiklikust valust on olulisem see, et niisugustel puhkudel ei saa isegi seadusehammas koera hoolimatult peremehelt ära võtta.