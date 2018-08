Magda Davitt´i, artistinimega Sinead O’Connor´i värske helisalvestis on avaldatud pärast neli aastat kestnud loomepausi. Naine on lubanud fänne rõõmustada värske albumiga uuel aastal.

Iiri lauljanna Sinead O´Connor avaldas reedel oma esimese singli "Milestones" demo, mis on pärit lauljanna uuelt albumilt, mis peaks ilmavalgust nägema 2019. aastal, vahendab väljaanne The Irish Sun.

"Tegemist on esimese demoga fännidele sest üldiselt ei kuule inimesed lugude demoversioone. Mõtlesin, et oleks rõõm seda jagada," lausus lauljanna. Nelja lapse ema plaanib uue albumi tegemisele kaasata mitmeid muusikuid ja laulukirjutajaid. 2019. aastal ilmuva plaadi nimeks saab "No Mud No Lotus".