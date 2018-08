Paide saksikud näitsikud võtsid 1935. aasta juulis ette ja läksid kahes pikas reas parki laulu lööma. Järva Teataja kirjutas, et lauldi saksa keeles üsna kuraasikalt. Nagu oldaks „wüüreri“ tiiva all. Isegi natsipartei hümn „Horst Wessel lied“ olevat kõlanud nii, et Vallimägi kajas.

Näitsikute esinemine kestnud tund aega, pargialleedel tehti mitu ringi. Enamasti olnud lauljad linnas peetud aianduskursustest osavõtjad.

Pahased linlased teatasid näitsikute öisest etteastest võimudele. 5. augustil võis Uus Sõna teada anda, et Paide „ööbikud“ läksid istuma. Politseiprefekt oli avaliku korra ja öörahu rikkumise eest igaühele määranud kümnekroonise rahatrahvi, kuid naised otsustasid, et jätavad trahvi maksmata ja lähevad pigem asenduskaristusena viieks päevaks vangi. Ainsana tasus trahvi vanim laululööja, 51aastane Bena Auer.

Politseist mindi siis kordniku saatel kenasti kolonnis vangimaja poole, igaühel pakike asjadega kaenla all. Kõnniti püstipäi ja peaaegu rivisammul piki peatänavat. Varsti olnud marssijail kannul poisikestejõuk.

Ärritunud paidelaste meelest tahtsid näitsikud lihtsalt märtrit mängida. Trahv polnud üle jõu käiv ja kas või saksa seltskonna abiga saanuks raha kokku.