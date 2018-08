IRLi endise juhi, nüüd poliitilise liikumise Eesti 200ga seostatud riigikogu liikme Margus Tsahkna ettepanekud reformida parlamendi töökorraldust langevad huvitavale ajale. Võimuerakonna juhina ei söandanud Tsahkna ette panna riigikogu lihtliikmete palga kärpimist kahe kolmandiku võrra, küll aga nüüd, kui Tsahkna on juba välja öelnud, et uues riigikogus teda suure tõenäosusega ei näe.

Kõige originaalsema seletuse EKRE reitingutõusule 21,8 protsendini andis justiitsminister Urmas Reinsalu – küsitlejad ei leidvat suvesooja nautivaid isamaalasi üles, toas passivaid EKRE toetajaid aga küll. Valimiskünnisega maadlevatel isamaalastel jääb vaid loota, et valimispäeval märtsis pole oodata paduvihma, lörtsi, varajast kevadet või ilusat talveilma, sest milline valija sellise ilmaga ikka jaoskonda kipub? Ehk vaid tõrvikurongkäikudes karastunud EKRElased.

Boroditši valik

Kas Deniss Boroditš saanuks Tallinna Linnatranspordi ASi juhatuse esimeheks ka siis, kui tal polnuks Tallinna linnavolikogu liikme mandaati taskus, teavad vaid asjaosalised ise. Kahtlusi, et reformierakondlase Boroditši uus kõrgepalgaline ametikoht on saadud vastutasuks, et Keskerakond säilitaks volikogus häälte ülekaalu, hajutaks lõplikult vaid see, kui Boroditš lahkuks volikogust. Valijad küllap mõistaks.

Rikkujad, värisege!