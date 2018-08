Suvi tõstatab alati igavese teema, laste ja noorte töötamise. Aruteludes väidavad ühed, et pikk suvevaheaeg on maha visatud aeg, lastel peab olema midagi teha, muidu lähevad üle käte, ja parim ravim on töötamine. Teised vastavad, et koolitalv on olnud kurnav, pidev liiklemine liinil kool-trennid-ringid-õppimine on lapsed ära väsitanud ning suvi peab jääma puhkamiseks. Mõlemal poolel on õigus.

Töötamine on eestlase jaoks emotsionaalne teema. Oleme töökas rahvas, meie kultuur ja pärimus räägivad juba maast-madalast töötamisest – nii, kui laps jalad alla sai, siis hanekarja, sealt edasi juba päris karjapoisiks. Linnapoisid hakkasid samal ajal oma isa ametit õppima, hilisematel aegadel mindi juba tehastesse tööle. Lapsed olid lisatööjõud.

Ajad on muutunud ning lapsepõlve mõiste kinnistunud. Lapsed elavad nüüd ühiskonnas, kus neil on küll turvaline lapsepõlv ja palju võimalusi end arendada, ent samas seatakse neile rangeid piiranguid, esitatakse tohutuid nõudmisi ning nende ees on palju ahvatlusi. Nõustun kasvatusteadlase Tiiu Kuurmega, kes oma hiljutises arvamusloos nimetab postmodernsust ajastuks, kus ei teata enam, kas nutta või naerda, mis on hästi ja mis halvasti ning kus vastutust ei oska ega taha keegi võtta (Üks inimpõlv kui tuhat aastat, Õpetajate Leht, 06.04.2018).