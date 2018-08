Kui homme oleks valimised, siis järgneksid erakordselt keerulised koalitsiooniläbirääkimised. Kahele suurele – Reformierakonnale ja Keskerakonnale – mugavuspartneriteks kujunenud Sotsiaaldemokaartliku Erakonna ja Isamaa häältesaagist ei pruugi enam piisata, et emb-kumb läbiproovitud kolmikliit uuele ringile saata. Valitsuskogemuseta EKRE teeb laia pintsliga punaseid jooni maha märkides aga kõik selleks, et neid kogemusi niipea ei tulekski, ning teineteise suurimate kriitikutena peaksid Keskerakond ja Reformierakond kõigepealt suure potitäie iseenda sõnu sööma, kui valitsusvastutuse jagamisest juttugi saab tulla.

Valimispäev on aga alles märtsis, ja väga võimalik, et Reformierakonna, Keskerakonna ja EKRE tänased toetusprotsendid (vastavalt 30, 24 ja 22) on selleks ajaks sulama ja sotside ning Isamaa reitingud (13 ja 5) hoopis kasvama hakanud. Vabaerakond kolme protsendiga on juba raskemas seisus.

Küll on lühikeste vahedega ilmuvad reitingud tänuväärne vahend erakondadele, et saada aimdust, kuidas on avalikkus seniseid otsuseid ja teemapüstitusi vastu võtnud. Iseasi, millised on järeldused. Kui Urmas Reinsalu mõttekäiku, et EKRE suure edumaa Isamaa ees tingis palav ilm, võiks ju võtta huumoriga (või samuti kuuma ilma süüks panna), siis valimistele keskendumiseks valitsustööst pausigi võtnud sotside juhilt Jevgeni Ossinovskilt oodanuks värskemaid mõtteid, kui et sotside poliitika on keskmisest arukam ning et EKRE populism on probleem kogu ühiskonnale. See on ohtlikult lähedal tõdemusele, et valija ongi lihtsasti lollitatav. Keda see kõnetab?

Teisalt, mõne erakonna võimetusest oma vigadest õppida polegi lugu, kui valija neist puudust ei tunne. Nelja erakonnaga riigikogu on meil pealegi juba olnud.