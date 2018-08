Eesti päästjad aitasid Läti metsatulekahju levikut piirata ()

Lätis Mazsalaca maakonnas Eesti piiri lähedal põleva metsatulekahju kiire levik on piiratud ning tuli pole Eestile palju lähemale liikunud. Selleks andsid olulise panuse lätlastele appi läinud Eesti päästjad, kes eile hommikul piirasid tule levikut Eestile lähenevast küljest. Pärastlõunal aitasid Eesti päästjad meie konteinerautoga kohale viidud varustuse abil moodustada voolikuliine, et tagada kustutustöödeks vajaminev vesi.

Täna käis Päästeameti Lääne päästekeskuse töögrupp hindamas Läti Mazsalaca maakonna metsatulekahju leviku võimalust Pärnumaa Sookuninga looduskaitsealale. Selgunud andmetel püsib tulekahju pindala praegu 230 hektari piires Läti poolel ja oluliselt Eesti suunas levinud pole. Riigipiir jääb tulekahjust endiselt orienteeruvalt kahe poole kilomeetri kaugusele. Põlengu peatamiseks on olnud oluline Eesti päästjate ja tehnika panus, millega lõigati eile ära tulekahju areng Eesti suunas. Veel toetasid kustutustöid möödunud öö ja hommiku vihmahood. Täna päeval tõusnud tuul muudab olukorda jälle keerulisemaks. Läti päästeteenistuse esialgsel hinnangul võtab tulekahju täielik lokaliseerimine aega vähemalt pühapäeva õhtuni.

Päästeameti Lääne päästekeskuse juhi Heiki Soodla sõnutsi olllakse oma ressurssidega kohal nii kaua kui vajalik, et aidata ära hoida tulekahju levik üle piiri. „Hindasime täna kohapealset olukorda, et olla parimal moel valmis reageerimiseks ja takistada tulekahju levikut Lätist Pärnumaale,“ ütles Soodla. Eesti kaitsmise kõrval on oluline abistada suurtulekahjudega võitlemisel raskustesse sattunud naabreid. Praegu kustutatakse Lätis korraga kahte metsatulekahju, millest üks ulatub 1200 hektarile ja teine 230 hektarile. Seetõttu on Eesti abi väga vajalik ja tähtis. Praegustes oludes planeeritakse abi andmist vähemalt esmaspäevani.