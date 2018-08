Õhtulehe jalgpallisaadet "Kolmas poolaeg" külastas Paide Linnameeskonna fitness-treener, Eesti 100, 200 ja 400 meetri jooksu rekordiomanik Marek Niit.

Alates jaanuarist jalgpalluritega tegelev sprindiäss rääkis ajakirjanikele Siim Kerale ja Henry Rullile, kuidas ta on teisse spordialasse sisse sulandanud ning mis on Eesti jalgpallurite suurimad füüsilised puudused. Kas jalgpallurid oskavad joosta? Kas eestlased on liiga aeglased, et jalgpallis läbi lüüa? Juttu tuli ka vutikarjäärist unistavast Usain Boltist.

Muidugi oli saates ka Coolbeti panustamisrubriik. Meeleolukat kuulamist!