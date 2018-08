Palava ilmaga linnas ringi käies võib tunda, kuidas tänavasillutiselt õhkub kuuma. Tartu ülikooli botaanika vanemteadur Aveliina Helm tegi ülikoolilinnas jalituskäigu termokaameraga, mis näitas, et on suur vahe, kas ümbruses on puud või lagendik ja asfalt.

Helm kirjeldab, et kõndis termokaameraga ringi 1. augustil, mil väljas oli parajasti 31 kraadi. Jäädvustatud fotodelt on näha, et asfaltil, kuhu paistab päike otse peale, võib sel juhul olla ligikaudu 43 kraadi. Niidetud muru on mõnevõrra jahedam: 37 kraadi. Siiski teeb neile madalaima temperatuuriga silmad ette niitmata muruga ala, kusvalitseb ligikaudu 30 kraadi.

PIKEMAS ROHUS ON JAHEDAM: Niidetud muru temperatuur on tunduvalt kõrgem niirmata murust. (Aveliina Helm/Erakogu)

Kesklinnas asuvas pargis võib aga olla isegi kuumem kui lagendikul. Sealse päikesele avatud teekatte temperatuuriks näitab termokaameraga tehtud foto 40 kuni 45 kraadi. Puud pakuvad silmnähtavat kosutust: nende varjus on sama teekatte temperatuuriks maksimaalselt 38 kraadi.