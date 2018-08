Foo Fightersi staar Dave Grohl tahab innustada oma bändi fänne ise muusikat tegema. Selleks avaldab ta peatselt 23minutilise instrumentaalpala, kus ta mängib seitset pilli.

BBC Newsi teatel jõuab pala "Track" kuulajateni 10. augustil koos kaheosalise minidokumentaaliga. Grohl postitas väikese klipi, kus tema ühemehebänd mängib kitarri, bassi, klahvpille, trummi ja veel mitut instrumenti. Nirvana päevil oligi ta teadupärast trummar.

Play ▶️ - a new original song by Dave Grohl.

Coming August 10th!https://t.co/1fF4Kk4cco



Catch Dave on @JimmyKimmelLive TONIGHT talking Play, #CalJam18 and more at 11:35|10:35c on ABC! #Kimmel #JUSTPLAY pic.twitter.com/b27hjEn0Sv