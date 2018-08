Piirivalvurid tabasid ööl vastu tänast Narva jões mehe, kes ületas ebaseaduslikult piiri Vene Föderatsioonist Eestisse ujudes.

Ööl vastu reedet kell 00.57 märkas Narva kordoni radarvaatleja Narva jões Vene Föderatsioonist Eesti poole ujuvat inimest. Sündmusele reageerinud Narva-Jõesuu kaatripatrull tõmbas uppumisohus mehe veest välja ja toimetas Narva-Jõesuu teenistuskohta. Mehe tervislik seisund oli korras ja arstiabi ta ei vajanud.

Mehel ei olnud kaasas ühtegi dokumenti, ent ta väitis end olema egiptlane. Mees valdas veidi ka vene keelt. Tema suhtes viidi läbi väärteomenetlus. Pärast menetlustoiminguid koostati mehele ettekirjutus Eestist lahkumiseks ning ta anti üle Vene Föderatsiooni ametivõimudele.

Ida prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse juht Andreas Kliimant sõnas, et kogutud info põhjal ei ole piiririkkujat alust seostada jalgpalli maailmameistrivõistlustega. „Sellegipoolest viibib Venemaal jätkuvalt kolmandate riikide kodanikke, kellest osa soovib pääseda Euroopa Liitu. Schengeni viisaruumi pääsemiseks peab olema ka vastav viisa, ent on ka neid, kes üritavad seda teha ebaseaduslikult ja tihtipeale vahendeid valimata. Veevool Narva jões on üpriski kiire, mistõttu on seal selleks mitte ettenähtud kohtades ujumine eluohtlik, seda enam öisel ajal ja olustikku tundmata,“ lisas Kliimant.

Tänavu on idapiiril piiripunktide vahelisel alal avastatud 12 ebaseadusliku rände juhtumit, milles piirivalvurid on kinni pidanud 38 isikut.