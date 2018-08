Laupäeva päeval on sajuhooge ja laialdaselt äikest - tõenäouses selleks on lausa 60 kuni 80 protsenti. Väiksem on vihma võimalus üksnes Kirde-Eestis.

Õhutemperatuur on öösel 14 kuni 19 kraadi, rannikul kuni 22. Päeval on sooja 24 kuni 27 kraadi, sajuhoogude all langeb temperatuur 20 kraadi ümbrusse. Puhub tugev edela-ja läänetuul, puhanguid on 13 m/s ja seda eelkõige põhjarannikul.