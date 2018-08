1970. aastatest peale Michael Jacksoniga koostööd teinud fotograaf räägib end olevat juba varakult märganud: laulja ei liigitanud end kummagi sugupoole hulka.

2009. aastal surnud Jacksonil oli küll kolm last, kuid tema seksuaalsus oli äratanud huvilistes mitmeid küsimusi. Nüüd avameelitses Jacko sõprade ringi kuulunud fotograaf Harrison Funk Briti lehele The Guardian, et ta oli osa saanud hetkedest, millele vaid vähestel oli juurdepääs. Funk oli tunnistajaks imelapse eduka soolokarjääri algusele. Lava taga nägi ta, kuidas Michael endale ise meiki tegi.

Funki kinnitusel oli tugev meik üks asitõend Jacksoni paindlikust sooidentiteedist.

"Michael polnud feminiinne, vaid androgüünne - ta võttis sugupoolt paindliku mõistena. Ta ei tahtnud kellegi sugupoolt määrata. Ka ise ei identifitseerinud ta kindla sugupoole liikmena."

Isaks saamine olevat Michaeli mõttemaailma siiski muutnud. Ta võttis omaks maskuliinse isarolli. "Selles mõttes tuli temast tugev mees."