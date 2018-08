Jennifer Aniston (49) kinnitab värskes ajakirjaintervjuus, et tal on mõõt täis pidevast haletsemisest. "Vääralt arvatakse, et Jen ei suuda mehi kinni hoida või et Jen keeldub last saamast, sest ta on isekas ja karjäärile keskendunud. Või et olen kurb ja rusutud. Esiteks: ma ei ole rusutud," toonitab veebruaris teise abielu purunemisest teatanud näitlejanna.

Anistonil on seljataga abielu nii Brad Pitti kui Justin Theroux´ga. Lapsi tal pole. Justiniga seitse aastat koos olnud Aniston annab mõista, et põhjus võib olla meditsiiniline.

Justin Theroux ja Jennifer Aniston 2017. aasta aprillis. AFP/Scanpix

"Keegi ei tea, mis suletud uste taga toimub. Keegi ei tea, kui tundlik see olukord minu ja mu partneri jaoks võib olla. Nad ei tea, mis ma olen võib-olla meditsiinilises või emotsionaalses plaanis läbi elanud," ütleb ta In Style´i intervjuus.

"Naisi survestatakse emaks saama, ja kui nad emad ei ole, liigitatakse nad kahjustatud kaubaks. Järsku mu eesmärk siin ilmas polegi paljunemine? Järsku on mul teisi ülesandeid?"

2016. aasta intervjuus ütles Jen: "Olen oma elu ja karjääri jooksul liiga palju töötanud, et mind kahandataks mingiks haledaks lastetuks olendiks."