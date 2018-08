Neljapäeval tekkis YouTube'i video, milles võis kuulda Nublu remiksi ansambli Öed loost "Rulli rulli rulli". Mõned tunnid hiljem lugu aga eemaldati. Nüüdseks on selge, et laul jõuab siiski fännideni, sest peagi avaldatakse see Spotifys.

"Lugu on valminud Öed ja Nublu koostöös ning kannab ametlikku pealkirja "Öed "Rulli rulli rulli" (Nublu Remix)"," sõnavad Öed ja Nublu.

"Nublu ei avaldanud eile YouTube'is singlit "Rulli rulli", vaid selle laadis üles (ja nimetas mitteametlikult ning valesti) Teet Margna nimeline kasutaja ilma õigusteta, mistõttu kogu eilne segadus tekkis. Kuidas antud isik loo endale üles laadimiseks sai, ei ole meile teada," räägivad nad.

Kõigil huvilistel on võimalus lugu kuulata juba tänasest Spotifys.