Koeraomanikud peavad igati normaalseks, kui lemmikloom neid oma keelega lakub. Seda lubas teha ka USAs Wisconsini osariigis West Bendis elav 48aastane Greg Manteufel. Nüüd lamab kirgliku mootorratturina tuntud mees ilma käte, jalgade ja ninata haiglas, vahendab The Sun.

Arstide sõnul nakatus Greg Manteufel koerasüljest saadud bakteriga Capnocytophaga canimorsus. Seda leidub ka kasside süljes. Koertele ja kassidele pole Capnocytophaga canimorsus ohtlik ja inimestegi puhul on nakatumise tõenäosus üliväike, vaid 1: 1 000 000, ning ka siis ei ole tagajärjed nii kohutavad kui Greg Manteufelil.

Tema esialgsed haigussümptomid olid palavik ja oksendamine ning ta pidas seda gripiks. Siis aga tekkisid kehale verevalumid ja arstid diagnoosid tal veremürgistuse ehk sepsise. Antibiootikumid paraku ei aidanud ning arstid olid sunnitud Greg Manteufelil esmalt amputeerima mõlemad jalad ja seejärel ka käed. Lõpuks jäi ta ilma ka ninast.

Enne haigestumist tunti Greg Manteufelit kui kirglikku mootorratturit. (GoFundMe)

Tema abikaasa Dawn rääkis, et mees tegeles suurema osa oma elust koertega, ning ta ei mõista, miks pidi niisugune õnnetus just nüüd juhtuma. Mis puutub jäsemete amputeerimisse, siis oli Greg Manteufel öelnud arstidele, et eemaldage kõik, mida on vaja, aga päästke mu elu.

Portaali GoFundMe vahendusel korjatakse praegu tema ravikulude katteks annetusi. Reede lõunaks oli eesmärgiks seatud 250 000 dollarist koos 80 000 dollarit. Annetuse tegid 1588 inimest.