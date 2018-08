„Ma ei usu, et Compromise Blue on elutöö. Arvan, et see läheb ka pärast surma edasi. Mina olen vaid üks fragment selles, mis hoiab seda kõike üleval," lausub Eesti bluusilegendi, tänavu 30 tegutsemisaasta juubelit tähistava Compromise Blue laulja Emil Rutiku.