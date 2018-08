Laulja Lauri Liiv tõi Vikerraadio muusikasaates "Aeg peatub" välja, et üle 20 aasta Eesti popmuusikatipus püsinud Sven Lõhmuse üks fenomen on võime kirjutada erakordselt meeldejäävate meloodiatega lugusid, mis jäävad kummitama.



"Sven ise on muidugi erakordselt enesekriitiline ja tema lugude valmimisprotsess on nii pikk, et kõigil tema ümber on totaalselt kopp ees, aga tema ikka nikerdab ja pole päris rahul," naeris Liiv. "Ta on ikka hästi jäärapäine. Ma tundsin vanasti küll, et oleks tahtnud pisut rohkem kaasa rääkida, aga ega ta eriti kedagi ei kuulanud. Tal oli väga selge nägemus ja tihtipeale oli see ka õige. Nüüd laseb ta juba rohkem kaasa rääkida. Aastatega on mul mingi usalduskrediit tekkinud."



Lõhmus ise tunnistas, et tal tekib pidevalt loomingulisi kriise. "Kui kirjutad enda käekirjaga muusikat, siis mõtled kogu aeg, et kas see ikka toimib. Üritan mitte elada minevikus ja keskenduda sellele, mida ma praegu teen ja mida ma tegema hakkan."



Lõhmus lisas, et geniaalsed ideed võivad sündida suvalisel hetkel. Black Velveti suurim hitt "17" sündis just nii. "Sõitsin vihmases ilmas autoga tüdruksõbra juurde külla. Autos makki ei olnud ja suvalisel hetkel hakkasin selle loo refräänimeloodiat ümisema. Sel ajal polnud ju mingeid nutitelefone, nii et pöörasin tuimalt ringi, läksin koju ja kirjutasin laulu üles."

