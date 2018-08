Ülieduka poistebändi Black Velveti solist Lauri Liiv meenutas Vikerraadio muusikasaates "Aeg peatub", et pummeldamine käis toona noorte artistide elu juurde. "Pidu sai päris kõvasti pandud. Kontserdid lõppesid tihtipeale Pärnu Vallikääru juures diskoklubis ja ega me keegi pitsi ei sülitanud."



Pärnu oli Black Velveti jaoks oluline peatuspunkt seetõttu, et bändi mänedžeriks oli legendaarne meelelahutustööstur Margus Turu, kes resideerus just Pärnus. "Tänu Margus Turule saime oma vitsad ka kätte. Olime päev otsa Pärnus tiksunud ja napsu võtnud ja kui Vallikäärul pidime lavale minema, polnud meist enam midagi loomingulisust järel," naeris Liiv.

"Lavale me läksime ja enda arvates läks väga hästi ka, aga õnneks Turu filmis meie etteastet ja näitas seda meile järgmisel päeval. Siis me saime aru, et asi oli kvaliteetsest esinemisest väga kaugel. Rohkem pole me purjus peaga kunagi lavale läinud."



Liiv lisas, et Margus Turu surm 1998. aasta suvel pani edu laineharjal liikunud Black Velveti tegutsemisele suure põntsu. "Me jäime äkki täiesti üksi. Need, kes tema kontoris hakkasid neid bände üle võtma, polnud kindlasti Marguse kaliibriga tegelased. Ma arvan, et see paus, mis meil paar aastat hiljem esinemistes tekkis, oli otseselt seotud Marguse surmaga."

