Ida prefektuuri operatiivjuht Andreas Kliimant avaldab kaastunnet hukkunu omastele. „Taolised õnnetused on tihtipeale tingitud tähelepanematusest või liigsest eeldamisest, et auto on rongist kiirem. Millised on aga selle traagilise õnnetuse tagamaad, selgitame välja kriminaalmenetluse käigus,“ lisas operatiivjuht.