Reede lõunal sõitis Lääne-Virumaal Kadrina vallas sõiduauto Volvo raudteeülesõidukohal ette vedurile. Kokkupõrke tagajärjel sai viga autojuht, kes suri teel haiglasse.

Häirekeskus sai teate traagilisest õnnetusest Kadrina vallas Tirbiku külas kella 12.05 paiku. Hetkel teadaolevalt sõitis sõiduauto Volvo reguleerimata raudteeülesõidul ette Rakvere suunas liikunud vedurile. Kuna vahemaa oli lühike ja veduri pidurdusteekond teadupärast pikk, ei suutnud veduri juht kokkupõrget paraku vältida. Õnnetuse tagajärjel sai Volvo roolis olnud keskealine mees raskeid vigastusi ja paraku suri teel haiglasse. Kaasreisijaid autos ei olnud. Hukkunud meesterahva isik on tuvastamisel.

Ida prefektuuri operatiivjuht Andreas Kliimant avaldab kaastunnet hukkunu omastele. „Taolised õnnetused on tihtipeale tingitud tähelepanematusest või liigsest eeldamisest, et auto on rongist kiirem. Millised on aga selle traagilise õnnetuse tagamaad, selgitame välja kriminaalmenetluse käigus,“ lisas operatiivjuht.