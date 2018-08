Viimastel aastatel on Euroopasse jõudnud pagulasi paljudest Aasia ja Aafrika riikidest, kusjuures enamasti on tegemist araablaste ja moslemitega. Seetõttu nähakse halvimates prognoosides, et mõnekümne aasta pärast tegutsevad Euroopas vande- või tavakohtute asemel šariaadikohtud.