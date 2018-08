"Mul on kübara peal valge sulg, mida kasutan selleks, et saada aru, kui absurdne elu on," räägib Iiris Raadio 2 "Suvehommikus", miks on temaga alati kaasas üks sulg.

"Mu vanaema korjas sule 10 aastat tagasi ühest Hiiumaa rannast. See on luigesulg. Ta hoidis seda 10 aastat kapis ja nüüd andis mulle," sõnab Vesik.

Iiris sõnab, et sai vanaemalt veel teisegi linnusule, kuid andis selle tänavamuusikule. "Kui suled sain, oli mul hästi andev tuju ja nägin ühte tänavamuusikut. Ta oli inglane ja tulnud siia oma eestlasest tüdruku pärast, kuid tüdruk oli ta maha jätnud. Ta laulis kurbi laule, aga andsin talle teise sule, et ta suudaks endaga õrn olla," naerab Iiris.

"Ma loodan, et ta hoiab sulge hästi, sest nüüd, kui ma olen Londonis, tunnen, et üks sulg võiks olla Eestis ja teine Londonis," sõnab ta.