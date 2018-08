Järgmisel nädalal suundub Ida-Virumaale 160 ametnikku 16 erinevast asutusest, et koostöös kohalike ametkondade ja ettevõtjatega koguda sisulisi ideid erinevate arengustrateegiate elluviimiseks. Välitöödel viibitakse 17. augustini, mil teatepulk läheb üle päev hiljem Ida-Virumaal tööd alustavale presidendi töögrupile. Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsleri Piret Hartmani sõnul võeti projekt ette sellepärast, et Ida-Virumaa on Kultuuriministeeriumile väga südamelähedane piirkond. „Ida-Virumaal on aastakümneid kestnud väljakutseid. Vajame koostööplatvorme, et nendele lahendusi leida. Kui ametnikud tulevad kompetentsiga ja kohalikud teadmistega, saame pikaajalistele küsimustele vastuseks uusi innovatiivseid ideid, mis aitavad piirkonna arengule kaasa.” Hartmani sõnul tuleb lahendusi otsida valdkondade üleselt. „Mida rohkem erinevaid valdkondi kokku tuua, seda põhjalikumad vastused saab. Oleme meeldivalt üllatunud, kui suurt hulka ametkondi ja ministeeriume see idee inspireeris. Arvasime, et saame kokku sümboolse Eesti100 jagu ametnikke, nüüd aga liigub see arv juba 200 poole.” Hartmann lisab, et ettevõtmine on täiesti vabatahtlik. „Kusagil ministeeriumi programmis seda kirjas ei ole ja sunniviisiliselt kedagi kaasa ei võeta. Inimesed lähevad sellepärast, et tahavad midagi paremaks teha.”

Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna nõunik Kadri Tali sõnul osaletakse projektis selleks, et idavirukate käest nõu küsida. „Alustame seal järgmise perioodi eurorahade kasutamist. Seda raha on kolm miljardit eurot. Kuhu tuleks need investeeringud suunata?” Tali sõnul on Ida-Virumaal väga madal ka näiteks ettevõtlustoetuste kasutamine. „Miks see nii on? Mida tuleks muuta?”

Siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna nõunik Martin Tulit märgib, et alguses tundus idee töötada mõnda aega Ida-Virumaal täiesti hullumeelne, aga mida aeg lähemale, seda enesestmõistetavam see tundub. „Siseministeerium tuli mõttega kaasa, sest see on väga lahe idee. Miks peavad riigiametnikud istuma kontoris?” Kahe nädala jooksul toimub Ida-Virumaal üle 30 keskse ürituse, 15 valdkondliku seminiari, lisaks objektide külastused ja ministrite visiidid. Lisaks välitöödele avatakse Narva kolledžis 50 töökohaga pop-up kontor. Töökeeleks on Ida-Virumaa kohalik keel. Kultuuriministeeriumi välisvahendite juht ja välitööde projektijuht Eduard Odinets rõhutab, et kõike tehakse koostöös kohalike inimeste ja ettevõtetega. „Kohalike kaasatus on muljetavaldav. Loodame, et ametnikud ei sõida vabal nädalavahetusel Tallinnasse tagasi, vaid toovad Ida-Virumaale ka oma pered. Minu jaoks on see hea võimalus näidata kolleegidele oma kodumaakonda – olen ise pärit Ida-Virumaalt.” Ida-Virumaale sõitu keskselt ei korraldata. Iga asutus ja inimene otsib endale majutuskoha iseseisvalt. Palju ööbitakse Narvas ja Narva-Jõesuus, juba ka Toilas, sest Narva-lähedased majutuskohad on välja müüdud. Odinets lisab, et palju võetakse ka kamba peale üürikortereid ning nii mõnigi on taasloonud sidemed kaugete Ida-Viru sugulastega. Odinets lisab, et mitte kõik ametnikud ei jää Ida-Virumaale kaheks nädalaks. „Osad tulevad kolmeks päevaks, teised nädalaks, keskelt läbi viibitakse viis päeva.” Kulud ürituse ava- ja lõputseremooniale kannab Kultuuriministeerium ning need lähevad kokku maksma 10 000 eurot. Majutuskulud ja suuremad konverentsid maksab kinni iga ministeerium ise. Toitlustus, meelelahutus ja kultuuriobjektide külastamine on ametnike enda kanda. Hartmani lisab, et palju toetust on saadud ka kohalikelt. „Ikka pakutakse, et tehke meie ruumides. Tehakse ka kohvilaud. See on ka neile hea võimalus.”