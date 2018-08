Maarjamaa tuntuim kanniväristaja Marco Tasane on sel aastal olnud aktiivsem kui keskmine Eesti muusik. Seitsme kuu jooksul on ta üllitanud viis uut lugu ja muusikavideot. Mees lubab, et tuleb ka kuues. Sedapuhku lausa duett.

Muusikavideo algab sellega, et ujumispükstes Marco ja tema nooruke taustatantsija arutlevad talvise Emajõe kaldal lavalise liikumise üle. Marco paneb üsna pea asja paika: see ei loe, kus taustatantsija paikneb – tiiraste naiste pilgud on ikkagi peaasjalikult ikkagi talle suunatud.

Marco sõnas toona, et kuigi ta laulab endast kui maailmanabast, siis päriselus ta nii ei tunne. "Tundsin end maailmanabana vanuses 19-25. Siis ma ei osanud teistest hoolida ja olin vaid mina. Nüüd aga ma enam selline ei ole. Kui neiuga välja lähen, siis avan talle ikkagi ukse, aitan mantli selga ja teen talle välja," rääkis Marco, et neoonvärvides stringide all on tegelikult peidus ikkagi tõeline härrasmees.

Aga kust tuli idee "Maailmanaba" looks? "See pole päris minu stiil, proovisin lihtsalt sellist teistsugust muusikat teha. Video filmimine oli väga lihtne, see käis möödaminnes," ütles ta muretult.

Marco aasta jätkus reisiga New Yorki. Pärast reisi kaugele maale kulus aega vaid paar päeva, kui New Yorgis filmitud kaadrid monteeriti külge Eestimaal lindistatule ja sündis Marco uus lugu "New York".

New Yorgist on tehtud kümneid ja kümneid laule. Suurest Õunast on laulnud nii Frank Sinatra, Billie Holiday, Ryan Adams kui ka meie oma Getter Jaani. Marco versioon varjutab aga need kõik. Marco "New York" algab stseeniga, kus ta Emajõe kaldal reisiraha kerjab. Mööduja soovitab tal pöörduda poliitikute poole – neil ju pappi jagub. Ja juba keksibki strippar New Yorgi pilvelõhkujate vahel. Seda otseloomulikult palja ülakehaga.

Marco rääkis pärast tripi, et lennureis üle Atlandi ookeani oli karm, pikk ja väsitav ning hotellid on ka pilvelõhkujate paradiisis väga kallid. Ka jättis Marco enda teada, kellega ta Ameerika unistust jagas. "Tuttavaga," poetas ta vaid kelmikalt.

Saabus suvi ja Marco Tasase muusikapeenrast pistis pea välja järjekordne lugu – "Viha kirega". Ka siia muusikavideosse jagus veel kaadreid New Yorgist.

Marco fänne ehmatas aga fakt, et loo sõnad on väga brutaalsed ja rõvedad. "Ma riigiseadustele panen ona ja laiba külge haakun kui amööb," lõõritas strippar.

Nekrofiilia teemal loo kirjutamine on väga õhukesel jääl kõndimine. Marcot see aga ei heidutanud. "Ühiskond on haige, neile meeldivad kiiksud ja roppused," teatas mees. Video tegemine võttis kokku kolm päeva ning selles tegi kaasa ka Diana Klas. "Dianake on ka varem paaris minu videos olnud. Ta juhtus mulle tol päeval just kirjutama ja mõtlesin ta kampa kutsuda. Diana jaoks oli see nauding," lausus strippar.

Marco sõnas, et teda inspireeris video tegemisel Igor Mangi ahistamisskandaal. Nii hõõritaski ta end kurikaks maskeerunud võlusaua najal nagu kiimas Dumbledore ja kisendas: "Sekspomm, sekspomm – sa oled minu unelm!"

"Viha kirega" tähistas Marco lauljakarjääris ühtlasi ka ühe etapi lõppu. "Vahetasin välja oma muusikategija, sest vana hakkas minu arvates laulude põhju varastama," nentis Tasane.

Kuigi suvi pidanuks stripparit veelgi kuumemaks kütma, siis mõjus see tema loomingule hoopistükis jahutavalt – laulud seksist ja suurlinnadest asendusid lauludega toidust. Mis seal salata – need on palju naljakamad ja marcolikumad kui tema eelnevad viisijupid räigest seksuaalkäitumisest.

Juulis sündis hitt "Kihiline küpsis" ja augustis sünnitas Marco omanäolisele toidulaulule ka väikevenna "Banaani banaani".

Marco ülistab loos kihilisi küpsiseid, pannes neid endale püksi ning hõõrutades seejärel puusi. Samuti mängib ta küpsistega malet ning sööb neid ühe neiu lamedalt kõhult.

Kuu aja pärast asendusid kihilised küpsised banaanidega ja nagu ikka ei suutnud strippar loobuda kiusatusest end puuviljaga hõõruda ja lasta erineva kehaehitusega poistel banaani süües üles-alla hüppata. Muidugi ei puudunud aga muusikavideost ka vallatud banaanisuudlused ja viide pepuseksile. Kuivõrd video on suures osas filmitud Tartus Anne kanali juures, siis sai Marco ilmselt just sellest inspiratsiooni, laulmaks: "Aja jalad laiali, ma lendan läbi kanali."

Küsides Marcolt kell pool kaks päeval sellele kõigele kommentaari, vabandab ta esmalt, et ta on unine, kuna ärkas just. "Ma ise arvasin, et "New Yorgist" saab kõige kõvem hitt, aga nii ei läinud. Hoopis banaanilugu tundub inimestele kõige rohkem peale minevat. Banaan on erutav teema. Iga kord, kui olen banaaniga pildi postitanud, on rahvas pöördes," räägib unine Marco.

Ta lisab, et lool "Banaani banaani" on 1,5 päevaga juba üle 20 000 vaatamise, mis on suurepärane tulemus.

Staarstrippar poetab, et see aasta on kindlasti veel vähemalt üks muusikavideo tulemas. "Teen ühe kutiga duetti," sõnab ta. Kuivõrd tavaliselt räägivad duetid armastusest, südamevalust ja maailmaparandamisest, siis Marco ja salajase noormehe lugu kõneleb hoopis miskist muust. "Vabameelsusest ja pohhuismist on see laul," märgib ta.