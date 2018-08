Filmimees Ilmar Taska annab Facebooki teel teada, et tema kaksikud nägid ilmavalgust. „Tulnukad saabusid õnnelikult. Ühepäevasele poisile õpetatakse juba klaasist jooma. Tüdruk jälgib huviga. Uued ajad!“ kirjutab mees postituses. (kuvatõmmis/ Ilmar Taska Facebook) Ilmar kinnitab Õhtulehele, et nii lapsed kui vanemad tunnevad end hästi. "Praegu on meil palju tegemist. Nimepakkumisi tuleb palju, seepärast on praegu ka raske otsustada. Ehk võidavad enim pakutud nimed," sõnab Taska.

Palju õnne vanematele ka Õhtulehe poolt!

Ilmar rääkis juunis Õhtulehele, et tema esimene poeg sündiski, kui oli veel väga noor, 19aastane. "Muidugi oli see tore. Samas sain aru, et pean veel ise endale siin maailmas koha leidma ja mul napib elukogemust. Nüüd olen isaks saamiseks tunduvalt rohkem valmis. Välismaal on see hulga tavalisem, et lapsi saadakse ka kõrges vanuses."