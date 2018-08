TV3 edukaimal telesarjal „Kättemaksukontor“, mida vaadatakse üha uuesti nii tele- kui arvutiekraanidelt, jõuab sügisel eetrisse 20. juubelihooaeg ja sel puhul naasevad ekraanile sarja ajaloo kõige meeldejäävaimad tegelased, sh Kättemaksukontori asutaja Frida Arrak, keda kehastab Marika Vaarik, detektiiv Häidi Õigepaulus, keda mängib Elina Purde, uurijad Gerth Maango (Märt Avandi) ja Kaspar Tuvi (Ott Sepp), legendaarne armastuse kahur Kaur Moks (Kristjan Sarv) ja paljud teised.

Paistab, et „Kättemaksukontor“ on kõike näinud, kuid sel sügisel ootavad neid ees täiesti uut laadi pähklid! Juubeli puhul on detektiivikolmikul abiks tõelised salarelvad!

Maango, Tuvi, Frida Arrak, Häidi Õigepaulus, Kaur Moks ja paljud teised legendid! Fännid võivad rõõmustada, sest tõotab tulla läbi ajaloo vägevaim hooaeg.

Kättemaksukontori uus ja eriti kriminaalne juubelihooaeg juba sügisel TV3s!