Täpselt aasta tagasi sõudsid abieluranda Piret Järvis-Milder ja Egert Milder. Kauni päeva meenutuseks jagab Piret oma Instagrami kontol tähtsast päevast fotot.

"Armastan ja imetlen sind lihtsalt nii väga, et see ei mahu mulle pähe," kirjutab Piret pildi all.