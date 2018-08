Tulevane Hollywoodi suurkuju Denzel Washington murdis väiksena korvpalli mängides nii õnnetult oma parema käe väikese sõrme, et see jäigi kõveraks. Kõverus on isevärki - sõrm kaardub 45 kraadi all väljapoole.

Kas teadsite, et mitmetel kuulsustel on sünnipärased või elu jooksul tekkinud ihulised iseärasused, millest nende fännidel ei pruugi aimugi olla? Staaride seas on nii sabaga kui lisasõrmedega sündinuid või hiiglasliku sünnimärgi all kannatajaid. Vii end kurssi!

"Päästja koolikella" ja "Showgirlsi" tüdrukute tähe parema silma iirise ülapool on hall, alapool pruun. Selle nähtuse nimi on osaline heterokroomia. Berkleyga sarnane silm on nii Christopher Walkenil, Mila Kunisel kui ka Dan Ackroydil. Kate Bosworthil on üks silm üht, teine teist värvi.

Billy Corgan - hiiglaslik sünnimärk

AFP/Scanpix

Rokkar Billy Corgani (Smashing Pumpkins) vasakut kätt katab hiiglaslik lillakaspunane veresooneline sünnimärk. Seda varjab ta tavaliselt pika käisega.

Samasugune "tulemärk" on Nõukogude Liidu endise liidri Mihhail Gorbatšovi pealael. Tina Turneril on see paremal õlal ja seljal.

David Bowie - jäädavalt suurenenud pupill

Popmuusikalegendi David Bowie vasak silm on omamoodi hiigelpupilliga poisipõlvest saati, mil ta oma sõbraga ühe tüdruku pärast kaklema läks. Sõbra sõrmeküüs vigastas Davidi silma, vigastus nõudis mitut lõikust. Tagajärjeks jäi moondunud sügavustaju.

Joaquin Phoenix - jänesemokk

Hollywoodi tähe Joaquin Phoenixil on nina ja ülahuule vahel arm. Ta sündis jänesemokaga, kuid kirurgid tegid huule kenasti korda.

Megan Fox - tömbid pöidlad

Seksisümbol Megan Foxi pöidlad on tavapärasest lühema küüneplaadiga ja tömbid. Selle geneetilise seisundi nimi on brahhüdaktüülia ehk lühisõrmsus.

Daryl Hannah - puuduv sõrmeots

Näitlejanna Daryl Hannah´ vasakul nimetissõrmel puudub kaks lüli. Ta on rääkinud, et kolmeaastasena mängis ta oma vanaema invaliftiga, kuid sõrm jäi sellele õnnetult vahele. "See oli hirmus, aga võinuks olla veelgi hullem - ning see andis mulle võime olla inimesena kaastundlikum."

George Takei - moondunud labajalad

"Star Treki" legendi labajalad on deformeerunud. Ise süüdistab ta selles jalatseid, mis keegi fänn talle kunagi kinkis. Jalad löönud nende kandmisest krampi ning vajanud suisa operatsiooni. Jalalabade kuju olevat taastunud - ent moondunud siis taas ...

Seal - armid näos

Laulja Seali näoarmid pole pärit mitte õnnetusest või kaklusest, vaid need on süsteemse erütrematoosse luupuse tagajärg. See on immuunsüsteemi poolt põhjustatud süsteemne sidekoe- ja veresoonte haigus. Kui nahka ei ravita ega päikese eest kaitsta, tekivadki armid.

Taye Diggs - 12 sõrme

Seksikal USA näitlejal ("Erapraksis") oli sündides 12 sõrme, kuid kummagi käe lisasõrm eemaldati kirurgiliselt. Liigsõrmed olid ka Bondi-tüdrukul Gemma Artertonil.

Britney Spears - psoriaas

Lauljanna ihul on aeg-ajalt märgatud kestendavaid laike - ta kannatab psoriaasinimelise nahahaiguse all. Tõbi läheb ägedamaks stressi tagajärjel.

Jennifer Garner - kõver varvas

Ben Afflecki eksabikaasa üks väike varvas on veidralt kõverik ning kipub kõrvalvarba peale pugema. Põhjuseks on brahhümetatarsia, mille puhul varvas on teistest lühem.

Kesha - saba

USA lauljatar on tunnistanud, et ta sündis tõepoolest sabaga. "See oli tilluke, umbes veerand tolli pikkune. See kaksati ära," rääkis Kesha Briti väljaandele ja lisas: "Ma olen selle pärast väga kurb!"

Mark Wahlberg ja Lily Allen - kolmas nibu

Nii briti lauljatar kui ka Hollywoodi staar on oma tillukese kolmanda nibu üle uhked ning on keeldunud seda eemaldamast.

Forest Whitaker - laisk silm

Hollywoodi suurkuju Whitaker kannatab laisaks silmaks kutsutava amblüoopia all. See pole takistanud tal karjääri tegemast ega Oscarit võitmast. Kuni kooliea alguseni on lastel võimalik laiska silma virgaks treenida, pannes terve silma ette lapi ning sundides laisklejat agaramalt tegutsema.

Dan Aykroyd - lestjalad

Hollywoodi koomikul ("Tondipüüdjad") on mitu varvast kokku kasvanud, nii et need moodustavad omamoodi lesta. Selle sünnipärase ihuhäda põhjus pole teada.

Karolina Kurkova - puuduv naba

Supermodell Karolina Kurkoval puudub naba. See läks kaotsi koos lõikusega, mis talle lapsepõlves tehti.

Andy Garcia - siiami kaksik

Praeguse suve kassatükis "Mamma Mia 2" naisi hurmaval Andy Garcial oli sündides õla külge kinnitunud läbimõõdult 20-30sentimeetrine surnud kaksik. Kaksik eemaldati ning sellest on Andy õla küljes arm.

Halle Berry - liigne varvas

Aastaid on netis ringelnud fotod Halle Berry jalast, millel paistab olevat kaks väikest varvast. Sel juhul kannatab näitlejanna geneetilise häire polüdaktüülia all.

Vince Vaughn - puuduv pöidlaots