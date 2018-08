„Kui läksime Tallinna jäätmekeskuse alla, siis teatati ühtäkki, et meie konteinerid ei sobi nende masinatega. Konteiner on liiga kitsas ja tuleb nende sarvede otsast ära,“ räägib Kuusiste. „Kui me veebruaris nende alla läksime, siis ma spetsiaalselt küsisin, kas meie jaoks muutub midagi. Et meil on oma konteiner olemas. Sain vastuseks, et mitte midagi ei muutu, kõik jääb samaks. Samuti, et konteinerit ei ole vaja ringi vahetada. Ja nüüd siis ütlevad, et ei sobi! Lisaks muutsid ka väljaveo ajad ära,“ pahandab mees.

„Järsku öeldakse, et metallkonteiner lõhub nende prügiäraveo masinat, koliseb jube palju ja on liiga raske. Kõigepealt muidugi tuli kiri, et konteiner ei vasta eurostandarditele ja mõõtudele. Et kukub auto otsast ära ja on ohtlik nendele, kes konteinereid tühjendavad. Võtsin siis kätte ja keevitasin konteinerile selle lati külge, nagu on plastkonteineril. Tegin täpselt sama ehituse ja mõõtudega. Kirjutasin ka veel neile, et kui midagi ei sobi, siis öelgu, mis pean veel ringi tegema, aga selle peale nad kirjutasid hoopis, et rohkem prügi nad välja ei vii. Konteiner lõhub nende masinat. Nüüd jookseb siis juba teine nädal, kus prügi pole välja viidud,“ räägib mees.

Kuusiste selgitab, et metallist konteiner sai ostetud selle pärast, et see peab vastu ja seda saab remontida. „Plastkonteiner ei pea ju vastu! Metallist konteineril saab vajadusel lõigata näiteks põhja ära, kui see läbi roostetab. Saab kõiki rattaid vahetada. Aga kui plastist konteiner läheb katki, siis seda enam ei remondi! Täiesti keskkonnavaenulik!“ selgitab mees. „Meil on väike maja, kahe trepikojaga ja me ei saa nii, et igal aastal ostame lihtsalt uue konteineri!“ Konteiner suurusega 800 liitrit maksab ligikaudu 270 eurot.

Tallinna jäätmekeskuse juhataja ülesannetes olev Katre Kivisaar ütleb, et Sütiste tee 38 korteriühistu juhatusega on oldud kirjavahetuses mitu korda. „Esimeste väljavedudega oli selge, et maja kasutab segaolmejäätmete kogumiseks vanemat tüüpi metallkonteinerit. Seda tüüpi mahutid on rasked, väikeste ratastega ning tihti ka ohtlikud tõstemehhanismiga teenindamisel. Tänapäevased jäätmeveokid ja -mahutid peavad järgima Euroopas kehtivaid nõudeid-standardeid,“ selgitab Kivisaar. „Oleme saatnud Jüri Kuusistele mitu korda kirju ning põhjendanud konteineri vahetamise vajalikkust. Viimastes kirjades pakkusime ka omalt poolt mahuti vahetamist lisakuludeta,“ lisab Kivisaar.