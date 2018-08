Lady Gaga kinnitab kuuldusi, et tema videos "Born This Way" figureerinud tätoveeringutega modell Rick "Zombie Boy" Genest tegi eluga lõpparve. Markantse välimusega noormehel oli aastaid vaid 32.

Kanadas Montrealis elanud Genest leiti kolmapäeval oma kodust surnuna, kirjutab People.

Lady Gaga jagas kurba uudist neljapäeval Twitteris.

The suicide of friend Rick Genest, Zombie Boy is beyond devastating. We have to work harder to change the culture, bring Mental Health to the forefront and erase the stigma that we can’t talk about it. If you are suffering, call a friend or family today. We must save each other. pic.twitter.com/THz6x5JlpB