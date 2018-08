"Tuleb tunnistada, et jaanuaris esilinastub kolmas "Lotte" film ja iga filmiga on mul Lotte endast ülesleidmine järjest natuke raskemaks läinud," räägib Evelin Võigemast "Ringvaates".

Põhjus selleks on väga lihtne. "Teatavasti vananen ka ma ise ja seda kõrge häälega tüdrukut on järjest raskem enda seest üles leida." Siiski leidis Evelin endas piisavalt palju väikest koeratüdrukut, et veel kolmandagi filmi jagu multifilmis Lotte häält teha.

"Ju ma ikkagi selle Lotte rolli sain sellepärast, et Janno Põldma ja Heiki Ernits nägid minus Lottet," arvab Võigemast.

Evelin sõnab, et erinevatele multikategelastele hääle tegemisel võtab ta eeskuju joonistatud pildist. "Muidugi on dublaažide puhul kohustus võtta eeskuju originaalnäitlejast."