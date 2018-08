Staažikas Otepää Lihatööstuse Edgar omanik Maie Niit tunneb oma ettevõtte telgitaguseid nagu oma kümmet sõrme. Kõige külmemad kohad on tema sõnul sügavkülmikud, mida neil on lausa kolm ja kus külmakraadid jäävad 17 ja 20 °C vahele. Nendes ei pea inimesed siiski pidevalt olema.

Laoruumides on keskmiselt 4 °C ja seal töötab inimesi umbes kümne ringis ja nendes külmades laoruumides töötatakse tavaliselt kella kuuest hommikul, kuni kella kolmeni pärastlõunal.

Tööriietuseks on töötajatele kitlid, jalanõud, peakate ja muidugi kantakse liha töötlemisel erinevatel eesmärkidel erinevaid kindaid. Niit seletab, et tegelikult on neil seal ka väga kuumi tingimusi. Näiteks neil, kes liha kuumtöötlemisega tegelevad. Proua olla isegi ühe pingi töötajatele toonud, et kui ahjude juures liiga palavaks läheb, saab koridori pingile jahtuma tulla.

Maie Niit. (ALDO LUUD)

Niit räägib, et eriti praeguste palavate ilmadega räägivad kõik külalised või väljastpoolt lattu tulnud nagu ühest suust, et „küll teil on siin hea jahe temperatuur“. „Endalgi on hea kosutav,“ ütleb ta.

Niidu sugulane, kes samuti külmas laos töötab, olevat Niidu sõnul isegi südameprobleemidest tööl lahti saanud. „Südamehaige jaoks on siin laos väga hea temperatuur,“ ütleb ta. Sugulane, kes kunagi varem kokana töötas ja kuumade temperatuuridega kokku puutus, on nüüd jahedas laos tööl olles õnnelikum. Väitis isegi Niidule, et tal pole enam südamega probleeme.