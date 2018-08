Tavainimese jaoks šokeerivate töötingimustega ametite nimekiri on tegelikult üpris pikk. Üks selline amet, mille peale esimese hooga tullagi ei oska, on näiteks tuuker.

Tuukrid on eriettevalmistusega sukeldujad, kes on võimelised erivarustuses töötama vee all. Kaido Peremees, kes on seda ametit aastakümneid pidanud nendib: „Hetkel on väljakutse ronida 32 °C kraadi juures paksu ülikonda, et sukelduda 4 °C vette. Tegutseda tuleb kiiresti, et mitte kokku kukkuda.“

Erinevalt näiteks surfaritest, kes tõmbavad palja keha peale kalipso, mis aitab samuti kehatemperatuuri hoida, panevad tuukrid ennast esmalt paksult riidesse ja seejärel panevad selga veel spetsiaalse tuukriülikonna. Peremehe sõnul läheb asi kriitiliseks siis, kui kõik riided ja ülikond on selga aetud ja siis kellegi või millegi järel ootama peab.

30 aastat tuukrindusega tegelenud Kaido Peremees ei näe oma ametis midagi ebatavalist (Kaido Peremees)

Kuigi ilmad on kuumad, on veetemperatuur siiski kohati vaat et nullilähedane. Peremehe sõnul ei ole korraliku ülikonna olemasolul 5 °C veetemperatuur väga hull. Siiski tõdeb ta: „Sõltuvalt tööst üle 4-6 tunni siiski ilmselt vees ei viibi.“ Tõsisemalt annavad Peremehe sõnul tunda temperatuurid alla 2-4 °C, ent ka siis mängivad väga olulist rolli ülikond, sügavus, töö iseloom jne.

Tuukri tööd peab Peremees tööks nagu töö ikka. Mingit erilist vau-efekti ta ise selles ei näe. Võibolla on see tingitud sellest, et esmakordselt hakkas ta sellega tegelema lausa 30 aastat tagasi – ta on üks nendest õnnelikest, kellel sai heast hobist igapäevane töö.